التشكيل الرسمي لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف منتخبا الكويت وقطر عن تشكيلتهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 26.

يخوض منتخب الكويت المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يتسلح بعاملي الأرض والجمهور لأنه البلد المضيف للبطولة من أجل تحقيق الثلاث نقاط لخطف صدارة المجموعة الأولى التي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 4 نقاط في مباراتين بواقع فوز وتعادل.

وعلى الجانب الآخر، يطمح المنتخب القطري في العودة إلى المنافسة في مرحلة دور المجموعة، حيث يتذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة حصدها من مباراتين.

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موعد مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الكويت وقطر في خليجي 26 والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب قطر المباراة بالتشكيل التالي: 

  • حراسة المرمى: صلاح زكريا.
  • خط الدفاع: عبد الرزاق - آل هاشمي آل حسين - لوكاس مينديز - همام الأمين.
  • خط الوسط: أحمد الراوي - جاسم جابر - طارق سلمان - مصطفى ميشيل.
  • خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكويت المباراة بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: خالد الرشيدي.
  • خط الدفاع: خالد محمد إبراهيم – فهد الهاجري – الحربي - مشاري العنزي 
  • خط الوسط: سلطان العنزي - محمد دحم - أحمد الظفيري - يوسف ماجد
  • خط الهجوم: يوسف ناصر - معاذ السايمي  
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