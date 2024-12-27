دعاء الطالب قبل الامتحانات: كلمات لراحة القلب وطمأنينة العقل

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أدعية الامتحانات
أدعية الامتحانات

مع اقتراب موعد الامتحانات، يلجأ الطلاب إلى الله بالدعاء، طالبين التوفيق والتيسير في هذه المرحلة المهمة. الدعاء يساعد على تهدئة النفس ويزيد من الثقة واليقين بالنجاح بفضل الله وتوفيقه. وفيما يلي نستعرض أفضل الأدعية التي يمكن للطلاب ترديدها قبل الامتحانات، وعند مواجهة أي صعوبة أثناء الإجابة.

الدعاء ليس مجرد كلمات، بل هو توجه صادق إلى الله عز وجل يرافقه الاجتهاد والأخذ بالأسباب. لذا، يمكن للطلاب الاستعانة بهذه الأدعية لزيادة التركيز، وتيسير الفهم، وتحقيق الطمأنينة أثناء الامتحانات.

أفضل الأدعية قبل دخول الامتحان

 

  1. "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ."
  2. "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَإِنْ شِئْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا."

دعاء النجاح وتيسير الإجابة

  • "اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا وافتح علينا فتحًا عظيمًا."
  • "اللهم إني استودعك ما حفظت وما فهمت، فرده لي عند حاجتي له إنك على كل شيء قدير."

 

 

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