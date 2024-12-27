نائب محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة.. وتوزيع نحو ٧ كراسي كهربائية و١٤ كرسي متحرك

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فى الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذى أقامته مؤسسة حلم تحدى الإعاقة والتنمية، بديوان عام المحافظة.

وقامت مؤسسة حلم بتوزيع نحو ٧ كراسى كهربائية و١٤ كرسى متحرك و١٤ مكتبة برايل لفصول النور.

وشملت الاحتفالية تقديم فقرات استعراضية راقصة من مدارس ضعاف السمع والأطفال ذوى الهمم، كما ألقت طفلة من فاقدى البصر، قصيدة وكذا قامت إحدى أمهات الأطفال بإلقاء كلمة نيابة عن كل أمهات الأطفال ذوى الهمم عبرت خلالها عن كيفية الحياة والتعايش مع هؤلاء الأطفال وكيف نحول المحنة إلى منحة.

ومن جانبه، عبر نائب محافظ الأقصر عن خالص امتنانه بالمشاركة فى هذة الاحتفالية، كما أبلغهم تحيات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره دون المشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، وتمنى لكافة المشاركين عام ميلادى جديد سعيد وعلى مصرنا الحبيبة، موجها الشكر لمؤسسة حلم والقائمين عليها وكل من يهتم بهذه الفئة من مدرسين وأولياء أمور، كما وجه الشكر لأسر الأطفال ذوى الهمم وعن عبورهم بهؤلاء الأطفال لبر الأمان وتحديهم للظروف مع ذويهم من هؤلاء الملائكة الصغار فى عمل خالص لوجه الله.

وأضاف أبو زيد أن معيار ومقياس تقدم ورقى الأمم يقاس بالاهتمام بفئة ذوى الهمم وأن مصر من الدول التى اهتمت اهتمام بالغ بذوي الهمم.

حضر الاحتفالية كلا من محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهالة حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم تحدى الإعاقة والتنمية والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، وأحمد علاء نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومصطفى الناظر مدير مكتب الأقصر وتامر جرجس امين الصندوق بالمؤسسة، ورجال الدين الاسلامى والمسيحي وممثلى المجتمع المدني.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة يوافق الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.

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