صلاح يعلق على رقمه القياسي الجديد مع ليفربول

أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه ليفربول الثمين على ضيفه ليستر سيتي، معربا في الوقت ذاته عن فخره بتسجيله 100 هدف على ملعبه خلال مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، خلال فوز ليفربول 3 - 1 على ليستر، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالمرحلة الـ18 للمسابقة.

وقلب ليفربول تأخره بهدف مبكر ومباغت لليستر حمل توقيع الغاني المخضرم جوردان أيو في الدقيقة السادسة، بعدما رد بثلاثة أهداف عن طريق الهولندي كودي غاكبو والإنجليزي كورتيس جونز بالإضافة إلى صلاح، الذي أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر.

ورفع صلاح، الذي سبق له تسجيل هدفين خلال فوز ليفربول 6 - 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية للبطولة، رصيده إلى 16 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وصرح صلاح لشبكة (أمازون برايم) عقب انتهاء اللقاء الذي جرى بملعب (آنفيلد) "إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة للغاية".

أضاف صلاح "لقد تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف وكانت النتيجة رائعة حقا بالنسبة لنا".

ووصف صلاح هدف التعادل، الذي أحرزه غاكبو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بـ "الرائع"، حيث قال "لقد منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة. عندما تكون متأخرا بهدف نظيف، يجب أن تركز على تحقيق التعادل بأسرع وقت".

أضاف صلاح "لقد سجل هدفا رائعا. إنه شيء يتدرب عليه كثيرا في التدريبات. من الجيد للغاية أن يقوم بذلك في المباراة".

وتطرق (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، للحديث عن تسجيله 100 هدف على أرضه بالدوري الإنجليزي، حيث قال "إنه أمر أفتخر به للغاية. نواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك أيضا".

وكان صلاح أحرز هدفين بالبطولة على ملعب فريقه السابق تشيلسي (ستامفورد بريدج)، الذي لعب في صفوفه ما بين عامي 2014 و2015، فيما سجل 98 هدفا بملعب (آنفيلد)، معقل ليفربول.