الصين تفرض عقوبات على شركات بسبب مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنه تم فرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية، ومسؤولين تنفيذيين كبار مرتبطين بها، بسبب مساعدات ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ومن بين الشركات التي ذكرتها الوزارة في بيان شركة إنسيتو التابعة لبوينج، وشركتا رايثيون كندا ورايثيون أستراليا التابعتان لشركة آر.تي.إكس، بالإضافة إلى شركة هدسون تكنولوجيز.

وافقت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار، بعد أن أعطت الضوء الأخضر لمبيعات أسلحة تقدر قيمتها بنحو 385 مليون دولار.

وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها.

والولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد الجزيرة بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبه.

وقالت الوزارة إن العقوبات ستؤدي إلى تجميد أصول الشركات والمسؤولين التنفيذيين في الصين، ومنع المنظمات والأفراد في البلاد من إجراء تعاملات تجارية أو التعاون معهم.