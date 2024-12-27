"الفارس شعارنا".. الزمالك يعلن عن قميصه الجديد دون "زيزو"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف نادي الزمالك عن تصميم قميصه الجديد لفرق النادي المختلفة والذي من المقرر أن يخوض به المنافسات الفترة المقبلة.

ونشر الزمالك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر شكل قميص الفريق الجديد بحضور نجوم ونجمات النادي في مختلف الألعاب ولم تظهر اللقطات تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد "زيزو" حديث الصباح والمساء، سواء داخل الزمالك أو خارجه، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صور قميص النادي الجديد تحت تعليق: " الأبيض هويتنا والفارس شعارنا".

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تفاصيل حديث جروس مع لاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

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موقف نجم الزمالك من مباراة الاتحاد السكندري

وجاء تصميم القميص الأساسي للفارس الأبيض باللون الأبيض التاريخي للنادي مصحوب بالخطوط الحمراء المميزة لقميص القلعة البيضاء، وإضافة القوس والسهم المتواجدان في شعار النادي للقميص.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.
 

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