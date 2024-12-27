"الفارس شعارنا".. الزمالك يعلن عن قميصه الجديد دون "زيزو"

كشف نادي الزمالك عن تصميم قميصه الجديد لفرق النادي المختلفة والذي من المقرر أن يخوض به المنافسات الفترة المقبلة.

ونشر الزمالك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر شكل قميص الفريق الجديد بحضور نجوم ونجمات النادي في مختلف الألعاب ولم تظهر اللقطات تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد "زيزو" حديث الصباح والمساء، سواء داخل الزمالك أو خارجه، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صور قميص النادي الجديد تحت تعليق: " الأبيض هويتنا والفارس شعارنا".

وجاء تصميم القميص الأساسي للفارس الأبيض باللون الأبيض التاريخي للنادي مصحوب بالخطوط الحمراء المميزة لقميص القلعة البيضاء، وإضافة القوس والسهم المتواجدان في شعار النادي للقميص.

انتهى الانتظار.. هنا قميصنا الجديد 🥁

كل لحظة نتشاركها كعائلة واحدة ⚪️



At last، the much-anticipated unveiling of the official Zamalek SC kit by ZAT!

Our strength comes from our unity and passion#ZATxZamalek #ZATOutfit #OfficialKitReveal

#MostTitledIn20C | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/Hm9p4Q9EKp — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 27، 2024

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

