"الفارس شعارنا".. الزمالك يعلن عن قميصه الجديد دون "زيزو"

انتهى الانتظار.. هنا قميصنا الجديد 🥁

كل لحظة نتشاركها كعائلة واحدة ⚪️



At last، the much-anticipated unveiling of the official Zamalek SC kit by ZAT!

Our strength comes from our unity and passion#ZATxZamalek #ZATOutfit #OfficialKitReveal

#MostTitledIn20C | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/Hm9p4Q9EKp