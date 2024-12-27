نوة عيد الميلاد تضرب الإسكندرية مبكرًا بأمطار غزيرة ودرجات حرارة تصل حد الصقيع

شهدت الإسكندرية اليوم الجمعة موجة طقس سيئ مع بدء نوة عيد الميلاد، التي جاءت مبكرة عن موعدها المعتاد بيومين.

وتسببت النوة في أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وانخفاض درجات الحرارة إلى 10 مئوية، على مناطق متفرقة من وسط وشرق وغرب الإسكندرية، مع رياح نشطة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مع بقاء الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة في فترات الليل المتأخرة.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ، ودفعت بسيارات شفط المياه لضمان سيولة المرور، بجانب مواصلة أعمال تطهير الشنايش والبيارات على مدار الساعة وذلك خلال استمرار النوة لمدة يومين على التوالي في الأيام القادمة مقدمة التحذيرات وضرورة توخي الحذر لسكان المدينة، خاصة في المناطق القريبة من الساحل.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه النوة، المعروفة بشدتها، قد تؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية نتيجة اضطراب الأمواج وارتفاعها إلى مستويات قد تصل إلى ثلاثة أمتار. فيما أكدت السلطات المحلية استعدادها للتعامل مع أي تداعيات.