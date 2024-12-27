استطلاع رأي: نحو نصف الأوكرانيين يؤمنون بحلول السلام في عهد ترامب

يرى ما يقرب من نصف الأوكرانيين أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية سيجلب السلام إلى بلادهم، حسبما أظهر استطلاع رأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع.

وتم استطلاع الرأي العام لعموم أوكرانيا في الفترة من 2 إلى 17 ديسمبر، في شكل مقابلات هاتفية باستخدام الكمبيوتر، وشمل 985 مشاركا، ولا يتجاوز الخطأ الإحصائي في العينات 4،1%.

وسأل علماء الاجتماع الأوكرانيين عما إذا كان فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية يقرب السلام في أوكرانيا أم يبعده. واعتبر 45% ممن شملهم الاستطلاع أن فوزه سيقرب السلام، بينما رأى 14% عكس ذلك، أما الـ 40% المتبقية من المستطلعين فإما يعتقدون أنه لن يتغير شيء أو لا يستطيعون اتخاذ موقف محدد.

ووفقا لنتائج الاستطلاع المنشورة على موقع معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، فإن 23% من المواطنين الأوكرانيين يعتقدون أن اتفاقية السلام المرتقبة ستكون "عادلة في الغالب أو كليا" لأوكرانيا، فيما أجاب 31% من المشاركين أن السلام سيكون "غير عادل في الغالب أو كليا". ويرى 29% من الأوكرانيين أن الاتفاق المرتقب سيلبي مطالب كل من أوكرانيا وروسيا، في حين لم يتمكن الـ 17% المتبقين من المستطلعين من تحديد موقفهم من الموضوع.

وكان ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر وسيتسلم مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، قال في وقت سابق إنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع في أوكرانيا، بل ويستطيع حل هذه القضية في يوم واحد. وترى روسيا أن هذه مشكلة معقدة إلى درجة يستحيل إيجاد مثل هذه الحلول البسيط لها.