النفط الأمريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا بأكثر من 13 مليون برميل يوميا

الاقتصاد
بوابة الفجر

حقق إنتاج النفط الخام الأمريكي مستوى قياسيًا جديدًا خلال العام الجاري، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023.

 

وأفادت منصة “أويل برايس”، استنادًا إلى بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن متوسط الإنتاج بلغ 13.249 مليون برميل يوميًا. وأشارت المنصة إلى أن التطورات التكنولوجية، مثل التكسير الصخري الدقيق وتقنيات الاستخلاص المعزز، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاجية، حيث أسهمت هذه الإنجازات في خلق فرص عمل، دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، رغم استمرار المخاوف البيئية.

 

وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة الأمريكي أظهر مرونة كبيرة وابتكارًا غير مسبوق، رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، سياسات تحول الطاقة، وتقلب الطلب.

 

وأوضحت المنصة أن العام 2024 استمر في تسجيل إنجازات بارزة في إنتاج النفط، مستفيدًا من التقدم التكنولوجي، الاستثمارات الاستراتيجية، وظروف السوق المواتية، ليبني على الزخم القياسي الذي تحقق في عام 2023، عندما بلغ الإنتاج 12.9 مليون برميل يوميًا، مما عزز مكانة الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط في العالم.

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