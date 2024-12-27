الشرطة الإيرانية تحتجز صحفية إيطالية في طهران

عربي ودولي
الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية في روما، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرانية احتجزت الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تعمل لدى صحيفة "إيل فوليو" في طهران في 19 ديسمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن سيسيليا سالا، كانت في إيران في مهمة صحفية، عندما أوقفتها الشرطة. ولم يتضح بعد سبب التوقيف أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها على وجه التحديد.

وقالت الخارجية الإيطالية إن الوزير أنطونيو تاياني يتابع القضية "بأقصى درجات الاهتمام".

وتعمل إيطاليا مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني، والتحقق من ظروف الاحتجاز.

وكتب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو غبر منصة "إكس": "منذ اليوم الأول، عندما وصلت أنباء الاعتقال غير المقبول للصحفية سالا من قبل السلطات الإيرانية، تحركت الحكومة بأكملها وفي مقدمتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني لإطلاق سراحها".

وأضاف: "من المؤسف أن المفاوضات مع إيران بمشاركة الرأي العام الغربي وقوة السخط الشعبي لا تكلل بالنجاح، بل (يمكن تحقيق شيء) من خلال تحرك سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى".

وكان السفير الإيطالي لدى إيران قد زار سالا في وقت سابق اليوم.

ووفقا لصحيفة "إل فوليو"، فإن سالا محتجزة في سجن إيفين.

الشرطة الايرانية ظروف الاحتجاز وزير الدفاع الإيطالي طهران

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)