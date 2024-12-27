تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية ختام الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع جماعي في بعض المؤشرات، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 29،957 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليسجل 3،077 نقطة.





في المقابل، سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.06% ليصل إلى 11،269 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11% ليغلق عند 8،201 نقطة.





رأس المال السوقي وأداء المستثمرين:

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.187 تريليون جنيه بنهاية الجلسة. واتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 33.9 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 33.9 مليون جنيه.





حجم وقيمة التداول:

وصل إجمالي قيمة التداول إلى 2.7 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار ورقة مالية نُفذت عبر 62.7 ألف عملية.





الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

1. مينا للاستثمار السياحي والعقاري: ارتفع بنسبة 7.59% ليغلق عند 4.25 جنيه.

2. جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية: صعد بنسبة 7.01% ليصل إلى 10.69 جنيه.

3. مطاحن ومخابز الإسكندرية: ارتفع بنسبة 5.91% ليغلق عند 26.71 جنيه.

4. العامة لصناعة الورق – راكتا: سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.97% لتغلق عند 25.58 جنيه.

5. الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية: صعدت بنسبة 4.96% ليغلق سهمها عند 18.21 جنيه.





الأسهم الأكثر انخفاضًا:

1. مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية: تراجعت بنسبة 5.04% لتغلق عند 171.43 جنيه.

2. العربية لاستصلاح الأراضي: انخفضت بنسبة 4.85% لتصل إلى 50.78 جنيه.

3. الأهرام للطباعة والتغليف: هبطت بنسبة 4.54% ليغلق سهمها عند 9.47 جنيه.

4. مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري: تراجعت بنسبة 4.34% لتغلق عند 3.75 جنيه.

5. المجموعة المصرية العقارية: سجلت انخفاضًا بنسبة 3.2% لتغلق عند 0.666 جنيه للسهم.