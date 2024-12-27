وكيل تعليم بالفيوم يشكر مدير مدرسة إعدادية ومعلمة الرياضيات لتنظيمهما المراجعات المجانية للطلاب

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جانب من المجموعات
جانب من المجموعات الدراسية

وجه الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رسالة شكر وتقدير إلى الأستاذة حنان صوفي، مديرة مدرسة أبو بكر توفيق الإعدادية، والأستاذة رضا محمد عبد الفتاح محمود، معلم أول مادة الرياضيات بالمدرسة، تقديرًا لإطلاق المجموعات المجانية لطلاب المرحلة الإعدادية، والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب في المراجعة النهائية قبل امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتى ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على دعم الطلاب وتوفير أفضل فرص التعليم لهم.

 

كما أشاد وكيل الوزارة بتعاون جميع المعلمين في تنظيم هذه المراجعات، مما يعكس روح الفريق الواحد والأهتمام الكبير بمصلحة الطلاب، وإن هذا التكاتف بين إدارة المدرسة والمعلمين يساهم في خلق بيئة تعليمية متميزة، ويعكس التزامكم الكبير بتوفير الدعم اللازم للطلاب خلال فترة الأستعداد للأمتحانات.

وهذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم لدعم الطلاب، حيث تم تنظيم هذه المراجعات بهدف مساعدة الطلاب في استيعاب المواد بشكل أفضل وزيادة تحصيلهم الدراسي، مما يعكس توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب.

 

كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير للأستاذ عصام الدين نعيمي، مدير إدارة سنورس التعليمية، والأستاذ رافت فتحي سيد أحمد، مدير التعليم الإعدادى بسنورس على الجهود المبذولة في دعم العملية التعليمية وضمان حصول جميع الطلاب على فرص متكافئة في التعلم، وكذلك دعم المجموعات المجانية والمبادرات التعليمية للطلاب والمعلمين، حيث تعد هذه الجهود المتميزة نموذجًا رائعًا في العمل الجماعي، وتساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

 

تأتي المجموعات المجانية ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم لدعم الطلاب في مرحلة الاستعداد للامتحانات، خاصة في المواد الأساسية، بهدف تحقيق أفضل استفادة للطلاب، مما يساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وتحقيق النجاح والتفوق في امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

 

 

 

 

 

 

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