غلق 15 منشأة صحية ومراكز لعلاج الإدمان والتحاليل لإدارتهم دون ترخيص بالجيزة

أخبار مصر
منشآت صحية مخالفة
منشآت صحية مخالفة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة. 
ووجه المحافظ بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت الصحية والعلاجية بالتنسيق مع أحياء ومراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واطلع محافظ الجيزة على تقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والذى جاء به شن الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر عدد من الحملات شملت مناطق ( كرداسة، أبو النمرس،العياط، منشأة القناطر، الهرم، ٦ أكتوبر ).
وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من غلق ١٥ منشاة صحية مخالفة شملت إغلاق ٣ مستشفيات وعدد ٢ مصحة لعلاج الإدمان ومركز لرعاية مرضى القلب ومركز أشعة و٧ عيادات خاصة ومعمل للتحاليل تدار دون ترخيص ولمخالفتها لإشتراطات المنشأت الطبية وتحرير محضرين لفض الشمع وإعادة مزاولة نشاط دون ترخيص.
وقد أكد محافظ الجيزة أن الحملات جاءت انطلاقا من حرص المحافظة على صحه وسلامه المواطنين والتزام المنشآت الصحية الخاصه بتطبيق كافه المعايير التي تضمن سلامه المترددين عليها مؤكدًا علي استمرارها بشكل دوري من خلال أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية.

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محافظ الجيزة الجيزة

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