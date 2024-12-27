دينا يحيى تستعد لإطلاق بودكاست جديد "احكي مع دينا يحيى"

تستعد الإعلامية دينا يحيى لإطلاق بودكاست جديد يحمل اسم “احكي مع دينا يحيى”، وهو بودكاست يهدف إلى تقديم قصص وتجارب شخصية وإنسانية بأسلوب صريح وعفوي. يتميز البودكاست بطرح أسئلة مفتوحة تدعو الضيوف للتعبير عن أفكارهم بحرية، مما يتيح مساحة للحكي عن جوانب مختلفة من حياتهم.

وسيكون البودكاست متاحًا على جميع منصات السوشيال ميديا الخاصة ببودكاست “احكي”، بالإضافة إلى قناه اليوتيوب الرسمية لدينا يحيى، التي ستعرض الحلقات مشاهدتها، كما يتعاون بودكاست “احكي” مع العديد من المنصات المعروفة، مثل منصة أنغامي، بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا الأخرى.

ومع العد التنازلي لإطلاق البودكاست، يمكن متابعة “احكي مع دينا يحيى” خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تستعد دينا يحيى لإطلاق أولى الحلقات قريبًا.

ويُذكر أن دينا يحيى تمتلك مسيرة إعلامية حافلة، حيث عملت بالعديد من القنوات الفضائية وشاركت في تقديم عدد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى داخل وخارج مصر. من أبرز مشاركاتها تقديم فعاليات موسم الرياض وحفلاته، وكذلك حفلات جوائز الإعلام العربي بالكويت، حيث تم تكريمها هناك تقديرًا لتميزها. كما قدمت العديد من المؤتمرات الكبرى في مصر، بما في ذلك مؤتمرات الشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واللذى قدم لها الشكر على مهنيتها وبراعتها فى إدارة المؤتمر