مبادرة اللياقة البدنية بالشوارع والميادين العامة بمدينة مرسي مطروح

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شباب مدينة مطروح
شباب مدينة مطروح أثناء التدريب

 نفذت اليوم مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في وكالة الرياضة، فعاليات المبادرة القومية للياقة البدنية للمصريين مركز تدريب اللياقة البدنية بالشوارع والميادين العامة بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح  .

 تهدف المبادرة إلي رفع مستوى اللياقة البدنية للمواطنين بكافة المراحل السنية  التدريبات يومان أسبوعيا  ويوم الجمعة صباحا  من كل أسبوع من 8 وحتى 10 صباحا ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك تحت إشراف دكتورة "نجلاء البلشى" وكيل المديرية للرياضة، وتدريب كابتن احمد ضيف محمد محمد وكابتن احمد مصطفى عبد المقصود البطل. وضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان » 
تستمر تدريبات المبادرة القومية للياقة البدنية للمصريين بمركز تدريب اللياقة البدنية في الشوارع والميادين العامة بمدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح 

وفى اطار توجيهات الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة "عمرو الحداد" وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة "غادة جمال" مدير الادارة العامة للقاعدة الشعبية...

  وبتوجيهات الدكتور "وليد رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح بتنفيذ الفعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» وبالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

أشرف صبحي وزير الشباب ادرة الرئاسية الإدارة المركزية التنمية المستدامة الشاملة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية مديرية الشباب والرياضة

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