منتخب الكويت يطيح بـ قطر من بطولة خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت مباراة الكويت وقطر بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 26.

تقرير مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي 

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب الكويت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط في بينما يتذيل المنتخب القطري المجموعة برصيد نقطتين.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من الجانبين، حيث لم يشهد أية هجمات خطيرة من جانب منتخب الكويت بينما شهد بعض الهجمات الغير خطيرة من الجانب القطري الذي كان يحاول لاعبوه خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول ولكنه انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين. 

وعلى غرار الشوط الأول، جاء الشوط الثاني متكافئا بين المنتخبين ولكن منتخب قطر كان أكثر خطورة، حيث تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 66 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. 

شن لاعبو منتخب الكويت الكثير من الهجمات الخطيرة على مرمى المنتخب القطري حتى نجحوا في تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 74 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق محمد دحام الذي سدد الكرة في شباك المنتخب القطري.

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حاول لاعبو منتخب قطر تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة ونجحوا في تسجيله في الوقت بدل الضائع عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مررها جاسم الجابر إلى محمد مونتاري الذي سدد الكرة برأسه لتسكن الكرة شباك منتخب الكويت وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين منتخب الكويت ومنتخب قطر بهدف نظيف.
 

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