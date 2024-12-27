الأسهم الأوروبية في طريقها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

لم يشهد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية تغيرا يذكر عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد عطلة استمرت يومين، لكن مكاسبه المتواضعة في وقت سابق من الأسبوع أبقته على المسار لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 504.56 نقطة خلال التعاملات، مسجلا مكاسب 0.3 % في أسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الميلاد.

وعبر أوروبا، تراجع المؤشران داكس الألماني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر كاك 40 الفرنسي.

إلا أن شركات الطاقة قادت مكاسب القطاعات وتقدم مؤشرها الفرعي 0.3 % مع ارتفاع أسعار النفط.

وهوى سهم دليفر هيرو نحو 7 % بعد أن منعت لجنة التجارة العادلة في تايوان بيع شركة توصيل الطعام الألمانية لأعمالها في منصة فود باندا في البلاد إلى شركة أوبر.

وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تقليل المنافسة.