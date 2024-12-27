كتائب شهداء الأقصى: أصبنا قائد العمليات الإسرائيلية في مخيمات الضفة

نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لكمين نفذه مقاتلوها أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، نتج عنه إصابة قائد العمليات الإسرائيلية في مخيمات الضفة الغربية.

وذكر بيان كتائب شهداء الأقصى أنه "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا العسكرية.. أكد مقاتلونا إيقاع قوة عسكرية صهيونية بكمين محكم في محيط المنشية داخل مخيم نور شمس وذلك في تمام الساعة 2:15 من فجر اليوم".

وأضاف البيان: "تم استدراج آلية عسكرية نحو سيارة مفخخة كانت مجهزة مسبقا، وعند اقتراب الآلية من مكان الكمين، تم تفجير السيارة وإخراج الآلية عن الخدمة، ومن ثم إمطار آليات العدو المتوغلة في المخيم بصليات مكثفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو الصهيوني.

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح يوم الخميس، صورا تظهر قصف مقاتليها مقر القيادة والسيطرة الإسرائيلي في محور نتساريم بقطاع غزة، وطالبتا السلطة الفلسطينية بالتوقف عن عملياتها التي تستهدف المقاومة في الضفة الغربية.

وقبل تنفيذ العملية وجّه أحد مقاتلي سرايا القدس رسالة دعا فيها كافة التيارات الفلسطينية إلى توجيه البوصلة نحو قتال الاحتلال. وأكد أن المقاومة لا تريد لإسرائيل أن تستفرد بأي فصيل فلسطيني، وأن مقاتلي حركة فتح يقاتلون جنبا إلى جنب مع بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة.