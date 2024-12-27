“الحريفة 2” يقترب من كسر حاجز الـ91 مليون جنيه في 24 يومًا فقط

يواصل فيلم “الحريفة 2” تحقيق نجاحات مذهلة في شباك التذاكر، مقتربًا من حصد 91 مليون جنيه خلال 24 يومًا فقط من عرضه، وهذا الأداء القوي يضع العمل في صدارة إيرادات الموسم، ليؤكد شعبيته الكبيرة بين الجمهور ويعزز مكانته كواحد من أنجح الأفلام في الفترة الأخيرة.

البوستر الرسمي لفيلم “الحريفة”



أحداث فيلم "الحريفة 2"

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أحداث فيلم "الحريفة 1"

كما تدور أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار الدراما والأكشن حول شخصية "ماجد"، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنية.



أبطال الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.