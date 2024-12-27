رفع 150 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بمدينة دكرنس في الدقهلية



تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال منظومة النظافة والمخلفات الصلبة والتي قامت برفع 150 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بمدينة دكرنس اليوم، وأكد أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم دعم مركز دكرنس ب 40 حاوية معدنية لتجميع القمامة، بالإضافة إلى سيارة مكبس مجهزة لرفع الصناديق، ودعم منظومة النظافة بالمدينة بعمال لكنس الشوارع الداخلية والرئيسية، ووجه لرئيس المركز والمدينة بسرعة إنهاء صيانة المعدات والحاويات لرفع كفاءة منظومة النظافة وجمع القمامة.

وكلف محافظ الدقهلية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دكرنس بوضع خطة عمل جديدة لرفع مستوى أداء وكفاءة منظومة النظافة بالمدينة، وبناءا عليه تم تقسيم المدينة إلى 6 قطاعات يتوزع عليها العمال والمعدات وبإشراف مباشر من نواب رئيس المركز ويكون كل قطاع مسئول عن منطقة محددة.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية عقب زيارته الأخيرة لمدينة دكرنس، ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال النظافة الجارية تأتي بالتنسيق مع المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، وباشراف فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.