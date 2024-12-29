جدل عالمي حولها.. ماذا تعرف عن جرينلاند؟



في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، عاد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى طرح فكرة شراء جرينلاند، ما دفع رئيس وزراء الجزيرة، موتى إيجيدي، إلى الرد بغضب مؤكدًا أن جرينلاند ليست للبيع.



وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب هذه الفكرة؛ فقد سبق له أن أشار إليها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، معتقدًا أن الاستحواذ عليها يُعد جزءًا من الأمن القومي الأميركي.

وتعود محاولات الولايات المتحدة لشراء جرينلاند إلى عقود مضت، حيث سبق للرئيس الأميركي هاري ترومان أن حاول شراء الجزيرة في عام 1946، كما درس وزير الخارجية الأميركي في عهد أبراهام لينكولن، ويليام سيوارد، نفس الفكرة في عام 1867.

لماذا تهتم الولايات المتحدة بجرينلاند؟

تعد جرينلاند واحدة من أكبر الجزر في العالم، حيث تقع في شمال المحيط الأطلسي وتُعتبر منطقة ذات حكم ذاتي تابعة للمملكة الدنماركية، على الرغم من قربها الجغرافي من القطب الشمالي، فإن هذه الجزيرة تتمتع بتاريخ طويل وثقافة غنية، وهي تعد بمثابة جسر بين العديد من الحضارات الشمالية.

الجغرافيا والمناخ

تغطي الأنهار الجليدية ما يقرب من 80% من مساحة جزيرة جرينلاند، مما يجعلها واحدة من أكبر الصحارى الجليدية في العالم. مناخها قاسي، حيث يعاني معظم سكانها من شتاء طويل وبارد، وصيف قصير لكنه أقل برودة في المناطق الجنوبية. تتمتع الشواطئ الجنوبية بظروف مناخية معتدلة، وتعتبر هذه المناطق الأكثر كثافة سكانية.

السكان والثقافة

يقدر عدد سكان جرينلاند بنحو 56 ألف نسمة، معظمهم من الأينوويت، وهم السكان الأصليون للجزيرة. تُعد اللغة الأينوويتية اللغة الرسمية، بالإضافة إلى الدنماركية التي تُستخدم في الإدارة الحكومية.

الثقافة في جرينلاند تتسم بالتقاليد الصيدوية، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على صيد الأسماك والحيوانات البحرية.

الاقتصاد والتنمية

يُعتمد بشكل رئيسي على الصيد، وخاصة صيد الأسماك، كأحد المصادر الأساسية للدخل.

هناك أيضًا اهتمام متزايد بمصادر الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط.

ضمع تزايد المخاوف من تغير المناخ، أصبح استخراج الموارد الطبيعية في مناطق مثل البحر الجليدي الجنوبي موضوعًا مثيرًا للجدل بين السلطات المحلية والشركات العالمية.

التحديات البيئية

تواجه جرينلاند تحديات بيئية كبيرة نتيجة لتغير المناخ، فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تسارع ذوبان الأنهار الجليدية، مما يؤدي إلى زيادة مستوى المياه في المحيطات.

وهذه الظاهرة تهدد المجتمعات المحلية والبيئة البحرية، وتدفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على النظام البيئي.

العلاقة مع الدنمارك

على الرغم من أنها تتمتع بالحكم الذاتي، إلا أن جرينلاند تظل جزءًا من مملكة الدنمارك.

هذا الوضع يتيح لها الحصول على دعم اقتصادي وتنظيمي من الدنمارك، بينما تدير هي شؤونها الداخلية بقدر من الاستقلالية.

ومع تزايد الشعور الوطني، يظل النقاش حول الاستقلال الكامل موضوعًا حيويًا في السياسة المحلية.