مصرع فتاة متأثرة بإصابتها بحروق أثناء إعدادها الطعام بطوخ

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت فتاة بمركز طوخ في محافظة القليوبية مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، أثناء إعدادها وجبة الإفطار، حيث التهمت النار جزءا من إيشارب كانت ترتديه، وجرى نقلها أول أمس إلى مستشفى بنها العام منها إلى مستشفى أحمد عرابي بالعبور وتوفت اليوم متأثرة بإصابتها، حيث سيتم دفنها بمقابر الأسرة مساء اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ في محافظة القليوبية، قد تلقت بلاغا بإصابة فتاة بحروق بالغة في الصف الأول الثانوي تدعى "حنان ف" 16 عاما، وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن الفتاة كانت تعد وجبة الإفطار والتهمت النيران جزءا من إيشارب كانت ترتديه ولم تستطع السيطرة على النار التي أتت على ملابسها وتم نقل الفتاة مصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى بنها العام منها إلى مستشفى أحمد عرابي بالعبور اول امس في حالة خطيرة.

وأكد أحد أقارب الفتاة وفاتها اليوم متأثرة بإصابتها فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية على وفاة الفتاة التي كانت تتمتع بحسن الخلق والتفوق الدراسي، ومن المقرر سيتم دفنها بمقابر الأسرة مساء اليوم، عقب انتهاء تصاريح الدفن.

محافظة القليوبية مستشفي بنها العام مصرع فتاة مركز طوخ

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