بخصم 20%.. تفاصيل ضبط طالب بكلية تجارة ينتحل صفة طبيب جلديه بمركز جرجا بسوهاج

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن سقوط منتحل صفة جديد بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وهو طالب بكلية التجارة بجامعة الأزهر يدعي "م.ع.ع" ومقيم بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وينتحل صفة طبيب جلدية وتجميل ويدير عيادة غير مرخصة ويتردد عليها المرضي ويقوم بإجراء جلسات العلاج والتجميل المختلفة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها فرق تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة وإدارة جرجا ضم كلا من الدكتور محمد فقير، والدكتور هيثم الملثم، الدكتور مصطفى خليفة، الدكتور ابوالحسن المصري، والدكتورة هبة محمد عبدالهادي، والاستاذ محمد عبدالغني مفتشي العلاج الحر، حيث تمكن الفريق من ضبط الطبيب المزيف وهو يمارس مهنة الطب ويقوم بكتابة أدوية للمرضي دون وجه حق أو مؤهلات تؤهله لتلك المهنة دون دراية أو التزام بسياسات مكافحة العدوي مما يعد خطرًا علي صحة المواطنين وعلي الفور تم ضبطه وتشميع العيادة وتحرير المحاضر اللازمة وتوالت النيابة التحقيق.

جاء ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وجهود مديرية الصحة بسوهاج التي تهدف إلي تكثيف متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الخاصة وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والسيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر والدكتور عماد فرجاني مدير إدارة جرجا، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخري.

 

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