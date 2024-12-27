كريستيانو رونالدو: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية والدوري السعودي أقوى من الفرنسي

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، كان يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، لموسم 2023 - 2024.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية، خلال مؤتمر دبي الرياضي قبل انطلاق حفل "جلوب سوكر" في دبي، "فينيسيوس كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، برأيي لم يكن الامر عادل وأقولها هنا أمام الجميع، حصل عليها رودري، هو يستحق أيضًا".

كريستيانو: ملعب سانتياجو برنابيو مرعب للخصوم

وأضاف الأسطورة البرتغالية "ولكن برأيي فينيسيوس كان يجب أن يكون هو الفائز لإنه حقق دوري الابطال وسجل في النهائي".

وتحدث رونالدو عن السبب وراء تذبذب مستوى اليونايتد في المواسم الأخيرة، قائلًا "أحب مانشستر يونايتد وأريد الخير للنادي، ليست مشكلة مدرب، الأمر مختلف".

وواصل حديثه، قائلًا "الدوري الإنجليزي أصعب مسابقة للدوري في العالم، مشكلة يونايتد لا تتعلق بالمدربين، إنها أعمق من ذلك بكثير، لكن الشمس ستشرق في يوم ما، أنا واثق من ذلك".

وكشف النجم البرتغالي، خلال حديثه، عن مستقبله بعد اعتزال كرة القدم، قائلًا "لن أصبح مدربًا بعد الاعتزال أفكر في أن أكون مالك نادي بعد الاعتزال، تذكروا كلامي، سأكون مالك نادي كبير في المستقبل".

واعترف كريستيانو رونالدو بصعوبة الدوري السعودي، قائلًا "كنت بطلا في جميع الدوريات التي لعبت فيها، ولكن في الدوري السعودي يبدو الأمر صعبا، الهلال فريق خارق دون أدنى شك، واتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب النسخة الحالية، فالأمر ليس سهلا".

وأكمل حديثه "الدوري السعودي قوي للغاية، ويمتلك لاعبين وأندية مميزة، وأنا مقتنع تماما أنه أقوى من الدوري الفرنسي، كما تحدثت في السابق، ربما يختلف البعض، ولكن يجب عليهم اللعب هنا أولا ليروا ذلك بأعينهم، باريس سان جيرمان هو الأقوى في فرنسا، ولا يمكن منافسته، وذلك على عكس الدوري السعودي المليء بالأندية المميزة".

وعلق رونالدو على سبب تراجع مستوى مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، قائلًا "هذا أمر طبيعي دون أدنى شك، ولكنني أثق في قدرة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لأنه ذكي للغاية".

وأختتم كريستيانو رونالدو، حديثه قائلًا "ريال مدريد هو الأفضل ويجب على الجميع الرهان عليه دائما، ملعب سانتياجو برنابيو مرعب للخصوم".

