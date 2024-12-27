بيان مشترك بين وزيرى خارجية مصر وإسبانيا

أخبار مصر
بوابة الفجر


أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، اليوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأكد الوزيران على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، لا سيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي. وناقشا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة. 

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

فيما أشار وزير خارجية إسبانيا، خلال الاتصال إلى اجتماعه الشهر الماضي في مدريد مع الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. 

وأكد لوزير الخارجية المصري، دعم إسبانيا الكامل لترشيح دكتور خالد العناني.

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