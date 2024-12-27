عاجل.. ريال مدريد يكتسح جوائز جلوب سوكر 2024 والعين يتفوق على الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أقيم اليوم الجمعة 27- 12- 2024، حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2024 والمقدمة من جلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية، وينظمها مجلس دبي الرياضي.

الفائزون بجوائز جلوب سوكر لعام 2024

ونستعرض لكم الفائزين بجوائز جلوب سوكر لعام 2024:

  • العين الإماراتي يحصد جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط متفوقًا على الأهلي
  • ريال مدريد أفضل نادي في العالم
  • جود بيلينجهام يفوز بجائزة "مارادونا" التي تمنحها مجلة جلوب سوكر لتكريم المواهب الشابة وأفضل لاعب وسط
  • كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم
  • كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هداف على مر العصور
  • تيبو كورتوا ونيمار يتوجا بجائزتين تقديرا لمسيرتهما
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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة أرنولد

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ريال مدريد ينسحب من صفقة نجم الدوري الأرجنتيني

  • فينيسيوس جونيور أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر
  • أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تحصل على جائزة أفضل لاعبة في العالم
  • جورجي خيسوس مدرب الهلال يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط
  • لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2024
  • فلورنتينو بيريز يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي على مر العصور
  • بييرو أوسيليو أفضل مدير رياضي (إنتر ميلان)
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