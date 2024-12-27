هاتف HONOR X7c.. سعر ومواصفات تتجاوز التوقعات بإمكانيات استثنائية.. يبحث الكثيرون عن الهواتف الذكية التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والسعر المناسب، وهذا ما يقدمه هاتف HONOR X7c. الهاتف الجديد من شركة هونر يأتي بمواصفات مميزة تجعله يتصدر قائمة الهواتف في الفئة المتوسطة. في هذا المقال سنستعرض سعر ومواصفات هاتف HONOR X7c بالتفصيل، بالإضافة إلى أبرز مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف HONOR X7c بالتفصيل

1. المعالج والأداء:

المعالج: Qualcomm Snapdragon 6

Qualcomm Snapdragon 6 المعالج الرسومي: Adreno 610

Adreno 610 تقنية التصنيع: نانو 6

هذا المعالج يضمن أداءً قويًا للهاتف عند تشغيل التطبيقات الثقيلة أو الألعاب ذات الرسومات العالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الأداء السريع.

2. الشاشة:

النوع: TFT LCD

TFT LCD المساحة: 6.77 إنش

6.77 إنش الدقة: 720 × 1610 بكسل

720 × 1610 بكسل السطوع: 850 شمعة

تتميز شاشة HONOR X7c بحجم كبير ودرجة سطوع عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت.

3. الذاكرة والتخزين:

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت

256 جيجا بايت الذاكرة العشوائية (RAM): 8 جيجا بايت

توفر الذاكرة الكبيرة القدرة على تخزين عدد كبير من الملفات والتطبيقات دون القلق من نفاد المساحة.

4. الكاميرا:

الكاميرا الخلفية: مزدوجة الكاميرا الأولى: 108 ميجا بكسل الكاميرا الثانية: 2 ميجا بكسل

مزدوجة الكاميرا الأمامية (سيلفي): 8 ميجا بكسل

تلتقط الكاميرا الخلفية صورًا عالية الدقة بجودة ممتازة، بينما توفر الكاميرا الأمامية تجربة تصوير سيلفي واضحة.

5. البطارية:

السعة: 6000 مللي أمبير

6000 مللي أمبير سرعة الشحن: 35 واط

تُعد البطارية الكبيرة من أبرز مميزات الهاتف، حيث توفر عمر بطارية طويل يكفي ليوم كامل من الاستخدام الكثيف.

6. نظام التشغيل:

الإصدار: أندرويد 14

أندرويد 14 الواجهة: واجهة مستخدم حديثة وسلسة

تأتي واجهة المستخدم بأحدث التقنيات لتوفير تجربة استخدام سلسة وسريعة.

7. الحماية والأمان:

مستشعر البصمة: مدمج في الزر الجانبي

مدمج في الزر الجانبي ميزة التعرف على الوجه: متاحة

تضمن هذه التقنيات مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية.

سعر هاتف HONOR X7c في الدول العربية

مصر: 7888 جنيه مصري (256 جيجا بايت)

7888 جنيه مصري (256 جيجا بايت) المملكة العربية السعودية: 630 ريال سعودي (256 جيجا بايت)

630 ريال سعودي (256 جيجا بايت) الإمارات العربية المتحدة: 570 درهم إماراتي (256 جيجا بايت)

تختلف الأسعار بشكل طفيف بناءً على العروض والخصومات المتاحة في الأسواق المحلية.

مميزات هاتف HONOR X7c

معالج قوي: أداء سريع واستجابة ممتازة للتطبيقات الثقيلة. بطارية ضخمة: سعة 6000 مللي أمبير تكفي ليوم كامل. كاميرا خلفية عالية الدقة: 108 ميجا بكسل تضمن صورًا واضحة ومفصلة. شاشة كبيرة ومشرقة: توفر تجربة مشاهدة استثنائية. ذاكرة داخلية كبيرة: 256 جيجا بايت تلبي احتياجات التخزين.

عيوب هاتف HONOR X7c

دقة الشاشة: كان من الأفضل أن تأتي بدقة Full HD+. غياب الشحن اللاسلكي: يفتقر الهاتف لهذه التقنية. الكاميرا الأمامية: دقتها متواضعة مقارنة بالمنافسين.

مقارنة HONOR X7c مع الهواتف المنافسة

المواصفة HONOR X7c Samsung Galaxy A14 Xiaomi Redmi Note 12 المعالج Snapdragon 6 Exynos 850 Snapdragon 685 الكاميرا الخلفية 108+2 MP 50+2 MP 50+2+2 MP البطارية 6000 mAh 5000 mAh 5000 mAh الشحن السريع 35 واط 15 واط 33 واط السعر (تقريبي) 630 ريال 580 ريال 610 ريال

هل هاتف HONOR X7c يستحق الشراء؟

بناءً على المواصفات والمميزات التي يقدمها الهاتف، يُعد HONOR X7c خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن:

أداء قوي وسريع.

بطارية تدوم طويلًا.

كاميرا خلفية متميزة بدقة 108 ميجا بكسل.

سعر اقتصادي مقابل القيمة المقدمة.

نصائح عند شراء هاتف HONOR X7c

اشترِ من منافذ بيع معتمدة: لضمان الحصول على هاتف أصلي مع ضمان ساري المفعول. قارن الأسعار: قد تجد عروضًا مميزة عبر المتاجر الإلكترونية. اقرأ مراجعات المستخدمين: للتأكد من أداء الهاتف في الاستخدام اليومي.

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يُعد هاتف HONOR X7c واحدًا من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والسعر المناسب. إذا كنت تبحث عن هاتف يتمتع ببطارية قوية ومعالج سريع وكاميرا عالية الدقة، فإن HONOR X7c سيكون اختيارًا مثاليًا لك.