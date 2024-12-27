محافظ أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب بحى غرب غدا

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جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات النهائية

تابع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط التجهيزات النهائية لاقامة "سوق اليوم الواحد" بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق وافتتاحه غدًا السبت 28 ديسمبر الجاري بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وجمعية المستثمرين وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50 % وتماشيا مع جهود الحكومة المبذولة بالتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح المحافظ إنه تم الإنتهاء من كل التجهيزات والباكيات الخاصة بالشركات والتجار والعارضين ووضع البضائع من المنتجات الغذائية وتجهيز أماكن الخضراوات والفاكهة، حيث سيضم السوق كل ما يحتاجه البيت المصري من مواد غذائية ولحوم ودواجن وبقوليات وعطارة ومنظفات وجبن وألبان وعسل وتمور، وخضروات وفاكهة ومنتجات ومشغولات يدوية وجميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة بأسعار مخفضة وبنسبة خصم تتراوح بين 30 إلى 50%.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة التنفيذية بالعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع وتقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة موجهًا بالمتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل علي تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق وستشهد الفترة القادمة فتح أسواق جديدة لليوم الواحد في كافة مراكز المحافظة.

وتدعو محافظة أسيوط السادة المواطنين بزيارة السوق غدًا السبت 28 ديسمبر 2024 للحصول علي كافه احتياجاتهم بأسعار مناسبة  في اطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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