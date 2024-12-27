وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجابوني

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الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجابوني

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر، لقاءً ثنائيًا مع ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج، في العاصمة ليبرفيل في إطار زيارته الرسمية إلى الجابون، حيث تم تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الدكتور عبد العاطي، بالعلاقات المميزة التي تجمع مصر والجابون، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوهًا إلى اصطحابه ممثلين عن كبرى الشركات الحكومية والخاصة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار فى الجابون خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتركيز على المجالات الاقتصادية التي تحتاجها الجابون وأهمها البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والدواء.

كما ناقش الوزيران، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالقارة الأفريقية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في الأطر متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك دفع العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

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