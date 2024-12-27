مساعدات أمريكية جديدة تتضمن معدات دفاع جوي لأوكرانيا

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جون كيربي - أرشيفية
جون كيربي - أرشيفية

أكد منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنقل مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة تتضمن معدات دفاع جوي.

وقال كيربي في إحاطة صحفية خاصة، إنه "في الأيام القليلة المقبلة، سترون حزمة مساعدات عسكرية أمريكية أخرى ستشمل معدات للدفاع الجوي لأوكرانيا".

وتعد روسيا شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عائقا لتسوية النزاع، كما أنها تورط حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وأشار سابقا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع سواء بتوريد الأسلحة أو بتدريب الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.

ومن جهتها أكدت الرئاسة الروسية، أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيعرقل مفاوضات التسوية، ولن يساهم سوى في إطالة أمد الصراع.

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