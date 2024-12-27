السكر الخام يواصل خسائره مع رهانات على تحسين الإمدادات في عام 2025

تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام لتسجل أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، وسط توقعات بتحسن الإمدادات العالمية خلال العام المقبل مقارنة بالتقديرات الأولية.





وانخفض العقد الأكثر نشاطًا بنسبة 1.9% في بورصة نيويورك، مع تركيز المتداولين على توقعات الإنتاج في أكبر دولتين منتجتين للسكر، وهما البرازيل والهند. وتزايدت التوقعات بأن تسمح الهند بتصدير السكر الخام في أوائل العام المقبل، بينما تشير الأوضاع المناخية في البرازيل إلى ظروف ملائمة لمحاصيل قصب السكر.





في البرازيل، تسهم الأمطار المتكررة في تعزيز المحاصيل قبل بدء موسم الحصاد الجديد في أبريل المقبل. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية حتى نهاية العام الجاري، وكذلك خلال الأسابيع الأولى من يناير المقبل، وفقًا لتقديرات خبراء الأرصاد الزراعية.