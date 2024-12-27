عاجل.. مصدر يكشف لـ "الفجر" تطورات حالة عمر كمال بعد تعرضه لحادث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة.

تطورات حالة عمر كمال

وأكد المصدر أن عمر كمال بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أضرار، وأن الأضرار كلها في سيارة اللاعب، واللاعب سوف يحصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، قبل أن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية.

وكان عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تعرض لحادث سير، أدى إلى أضرار بأحد جوانب سيارته، حيث نشر عدة صور لسيارته عقب الحادث عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحمد لله على كل حال”.

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صدمة لجماهير الأهلي بعد رفض كولر التجديد لهذا اللاعب

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، تدريباته الجماعية على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادًا لملاقاة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز دون راحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الفريق للحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسمين الأخيرين.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على المصري في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل أهداف الفريق كل من يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وسيتم نقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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