عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة إيبسويتش في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
آرسنال
آرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل إيبسويتش تاون في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وإيبسويتش تاون في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

  • حراسة المرمى: دافيد رايا.
  • خط الدفاع: يوريان تمبر، جابرييل ماجاليس، وليام ساليبا، مايلز سكيلي.
  • خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.
  • خط الهجوم: جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.
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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد إيبسويتش مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.
 

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