الشيشان تعلن الحداد على ضحايا كارثة أكتاو الجوية

أعلنت سلطات جمهورية الشيشان الروسية، يوم 28 ديسمبر، يوم حداد وطني على ضحايا تحطم الطائرة المتجهة إلى غروزني، حسب مرسوم من رئيس الجمهورية رمضان قديروف.

وجاء في نص المرسوم: "نعرب عن الأسى على ضحايا حادث تحطم طائرة إمبراير 190، التي كانت تحلق على خط باكاو - غروزني، الذي وقع في 25 ديسمبر 2024 بالقرب من مدينة أكتاو في جمهورية كازاخستان، كما نعرب عن التعازي لأسرهم وأصدقائهم، ونصدر مرسوما بإعلان الحداد في أراضي جمهورية الشيشان في 28 ديسمبر 2024".

تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت في طريقها من باكو إلى غروزني صباح الأربعاء الـ25 من ديسمبر الجاري بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان. ووفقا لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، كانت الطائرة تقل 69 شخصا بمن فيهم 5 من أفراد الطاقم وهم مواطنون من أذربيجان وروسيا ودول أخرى، ونجا 32 منهم نقلوا إلى المستشفيات.