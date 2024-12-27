مواجهات قوية للقومي وبهتيم وبطا بالقسم الثالث

تقام السبت، مباريات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث يخرج فريق القومي صاحب المركز الأخير لملاقاة نظيره فريق قليوب صاحب الوصافة برصيد 20 نقطة.

و يستضيف فريق ليفيلز صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة فريق طوخ صاحب المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

و يستضيف هليوبوليس صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة فريق بطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

ويخرج المطرية صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة لملاقاة فريق النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

بينما يستضيف القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 23 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويخرج سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط لملاقاة مدينة نصر صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

بينما تأجل مباراتين بالمجموعة، وهما:

اسكو - رع

الطيران والمرج

نظرًا لمشاركة المرج وراع بمسابقة كأس مصر، فيما يحصل قها على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 23 نقطة

2- قليوب 20 نقطة

3- ليفيلز 17 نقطة

4- هليوبوليس 16 نقطة

5- المرج 14 نقطة

6- الطيران 13 نقطة

7- راع 12 نقطة

8- مدينة نصر 12 نقطة

9- قها 12 نقطة

10- اسكو 11 نقطة

11- بطا 11 نقطة

12- المطرية 11 نقطة

13- طوخ 9 نقاط

14- بهتيم 8 نقاط

15- النصر للتصدير 7 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط