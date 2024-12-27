"مختلة عقليا" سيدة تقتل والدتها بحى غرب أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت ام مصرعها على يد نجلتها “مختلة عقليا” باحد العمارات السكنية بمنطقة عمارة ساويرس بحى غرب أسيوط  

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة النجدة بقيام سيدة مختلة عقليا بقتل والدتها بأحد العمارات السكنية بمنطقة عمارة ساويرس بحى غرب أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم اول أسيوط وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة عمرها 60 عاما على يد نجلتها المختلة عقليا بأحد العمارات السكنية بمنطقة عمارة ساويرس بحى غرب أسيوط 

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام الشاملة بحى غرب أسيوط تحت تصرف النيابة العامة 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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