وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته الرسمية إلى الجابون، اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر، "أوليجي انجيما" رئيس جمهورية الجابون في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقل الدكتور بدر عبد العاطي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الجابوني، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون مع الجابون في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بعد زيارة الرئيس الجابوني الأخيرة إلى القاهرة في نوفمبر ٢٠٢٤، ولإعطائها دفعة قوية لتنفيذ مخرجات الزيارة.

وأكد وزير الخارجية، على دعم مصر لمسار المرحلة الانتقالية في الجابون، والجدول الزمني الخاص باستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مقدمًا التهنئة على نجاح الاستفتاء على الدستور الجابوني.

وزير الخارجية والهجرة والدكتور خالد العناني في الجابون

كما تطرق الوزير عبد العاطي، إلى أهمية دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى الفرص الواعدة للشركات المصرية للمساهمة بمشروعات التنمية في الجابون، منوها إلى الوفد الذى اصطحبه من ممثلي كبرى الشركات المصرية المهتمة لبحث فرص الاستثمار في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والدواء والإسكان والاتصالات.

واستعرض الوزير عبد العاطي، التعاون الثنائي المثمر في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل في الجابون بخبرات مصرية على غرار المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل، والذي يعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد استعداد مصر لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية الجابونية في مختلف المجالات.

شارك في اللقاء الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث استعرض رؤيته بالنسبة لترشحه للمنصب، مؤكدًا أنه مرشحًا لجميع الدول الأفريقية والعربية فى سباق الترشح.

من جانبه، طلب الرئيس "أوليجي انجيما" نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره للحفاوة التى تلقاها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر. وأشاد بالدور القيادي الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. وأعرب عن تطلع الجابون إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وقد أعلن الرئيس الجابوني، خلال اللقاء عن قراره بسحب المرشح الجابوني في سباق اليونسكو تقديرًا لرئيس الجمهورية، ودعم الجابون للدكتور خالد العناني، في سباق الترشح باعتباره المرشح الأفريقي، وقامت الحكومة الجابونية بإصدار بيان رسمى ناشدت فيه دعم الترشيح المصري.