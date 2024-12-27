مصرع 3 طلاب ثانوي وإصابة أثنين آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

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اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

لقي 3 طلاب ثانوي مصرعهم وأصيب أثنين آخرين في حالة خطرة، إثر حادث سير، وقع مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك ـ سدمنت الجبل" بمركز إهناسيا ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "المماليك ـ سدمنت الجبل" بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة أثنين آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: أحمد شعبان الجميل (18 عامًا) ويوسف أحمد شعبان العجماوي (15 عامًا) وجاسر محمد شافعي (17 عامًا)، كما أصيب بالحادث ماهر أسامة رمضان (15 عامًا) وحمادة محمد عبد الفتاح (15 عامًا) حالتهما خطرة، جميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي ويقيمون قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا ببني سويف.

 

وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، لبدء تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث وتحديد الأسباب بشكل دقيق. 

 

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