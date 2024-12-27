رونالدو يتحدث عن منافسة الهلال ومستقبله مع النصر وإمكانية دخوله مجال التدريب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصف كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، فريق الهلال بالقوي وذلك خلال استلامه جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط والمقدمة من "غلوب سوكر" في دبي، يوم الجمعة.

وقال الأسطورة البرتغالية عن المنافسة في الدوري السعودي: أتطلع إلى الفوز بالألقاب مع النصر، كنت بطلا في السابق، ومن الصعب الفوز بالألقاب في السعودية لأن الهلال فريق قوي وكذلك الاتحاد هذا الموسم.

وشدد البالغ من العمر "39 عاما" على أن الدوري السعودي أقوى من الفرنسي، وزاد: لا أقول ذلك لأنني ألعب في السعودية، يجب أن تلعب في الدوري السعودي لتدرك ذلك، في فرنسا فقط باريس سان جيرمان قوي فنيا.

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نيمار يشارك في تدريبات الهلال السعودي

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فوز الهلال والمجد وبني عبيد وتعادل تلا والمالية بالقسم الثاني

وعن مستقبله مع نادي النصر، كشف: أنا سعيد في فريقي الحالي، وسنرى ما يحمله المستقبل لي في مسيرتي، أشعر بأنني في وضع فني جيد.

ولفت الهداف التاريخي للمنتخبات إلى أنه لن يتحول إلى التدريب في المستقبل، ولن يتولى رئاسة أي ناد، لكن ربما يصبح مالكا لأحد الأندية.

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