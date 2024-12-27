كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي

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علم أوكرانيا - أرشيفية
علم أوكرانيا - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن كييف تلقت 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وستسخدم الأموال لتغطية النفقات الاجتماعية والإنسانية في الميزانية.

وكتب شميغال على "تلجرام": "تلقت أوكرانيا 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي كجزء من مشروع السلام في أوكرانيا، منها 465 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجاء مبلغ 20 مليونا من البنك الدولي، وستستخدم الأموال التي تم جمعها لتغطية النفقات الاجتماعية والإنسانية لموازنة الدولة".

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني، في وقت سابق، أن الحكومة وافقت على مشروع ميزانية عام 2025، الذي يتضمن عجزا قدره 1.6 تريليون غريفنيا (38.68 مليار دولار)، وفي 31 أكتوبر، اعتمد برلمان أوكرانيا مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل في القراءة الأولى.

ووفقا لبيانات البنتاغون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.

 

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