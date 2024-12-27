الحكومة الأوكرانية تلزم ضباط الجيش والمخابرات بالتحدث باللغة الإنجليزية

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الجيش الأوكراني -
الجيش الأوكراني - أرشيفية

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة بأن مجلس الوزراء ألزم الضباط في القوات الأوكرانية وعددا من موظفي جهاز الأمن الأوكراني ومديرية المخابرات بالتحدث باللغة الإنجليزية.

وذكرت الوزارة في بيان على "تلجرام": "يتعين على الضباط العسكريين وضباط الصف والضباط الصغار الذين يؤدون الخدمة العسكرية بموجب عقد التحدث باللغة الإنجليزية".

وأشارت إلى أنه وفقا للقرار الجديد الصادر عن مجلس وزراء أوكرانيا، فإن الحديث يدور في المقام الأول حول المرشحين للمناصب القيادية في وزارة الدفاع، والقوات الأوكرانية ومديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع وإدارة أمن الدولة وجهاز الاستخبارات الخارجية وخدمة الاتصالات الخاصة الحكومية وخدمة حدود الدولة وغيرها.

وينص بيان وزارة الدفاع الأوكرانية على أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات من انتهاء أو إلغاء الأحكام العرفية في أوكرانيا.

واعتمد البرلمان الأوكراني في يونيو مشروع قانون بشأن اعتبار اللغة الإنجليزية إحدى لغات الاتصال الدولي في أوكرانيا.

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