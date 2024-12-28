محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية للتعامل مع موجة الأمطار واستمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء المحافظة للتعامل مع موجة الأمطار الحالية، وذلك في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي لضمان تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية في الشوارع.

ومن جهتها كثفت شركة الصرف الصحي جهودها بالإسكندرية، وذلك تحت إشراف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف المناطق.

وتم الدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات المخصصة لشفط المياه، بجانب الجولات الميدانية المكثفة لمتابعة عمليات التصريف وقد تركزت الجهود في المناطق التي لم يتم تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها بعد، وأكدت الشركة متابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب كميات الأمطار المتزايدة، مع الاستجابة السريعة لأي شكاوى من المواطنين.



وأعلنت محافظة الإسكندرية عن استمرار عمل غرف الطوارئ والخطوط الساخنة على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين، وهي:

الخط الساخن للمحافظة: 114 من الهاتف الأرضي.

أرقام الطوارئ: 4234131 / 4234132 / 4234133 / 4234134 / 4234135 / 4234136 / 4234137.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي: 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة اللحظية لموقف الشوارع والمناطق المتأثرة، مع توجيه غرف العمليات ومركز السيطرة برصد أي تداعيات واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها، كما شدد على أهمية ضمان كفاءة العمل الميداني وسرعة تصريف المياه لتحقيق السيولة المرورية في جميع أنحاء المدينة.



وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على حماية المواطنين وضمان عدم تأثر الحياة اليومية بسوء الأحوال الجوية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أقصى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة.