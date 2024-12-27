نجم الزمالك السابق يحدد الصفقات المطلوبة لنجاح تجربة جروس

أكد سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن أداء الفريق الأبيض لم يكن في المستوى المطلوب أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

سامح يوسف: بصمات جروس ستظهر مع الزمالك

وقال يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك عاني في أخر مباراتين من أخطاء تحكيمية كارثية، ولا يجب الحكم على السويسري كريستيان جروس في الوقت الحالي وأمامه 6 مباريات على الأقل ثم نحكم عليه".

وأضاف: "الزمالك يسير في بطولة الكونفدرالية بشكل جيد وأتمنى تقديم نفس النتائج في بطولة الدوري والفريق يحتاج إلى تدعيمات في الانتقالات الشتوية في عدد من المراكز وذلك بسبب مشاركة الفريق في أكثر من بطولة".

وأوضح: "هناك عدد من اللاعبين بعيدين عن مستواهم خلال الوقت الحالي، وبصمات جروس ستظهر في الفترة المقبلة مع الفريق، ونحتاج إلى ظهير أيمن بجانب عمر جابر وأيضا في خط الوسط المدافع بالإضافة إلى ثنائي في خط الهجوم".