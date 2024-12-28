أصابة طالب بحالة تسمم لتناوله حبوب لحفظ الغلال شمال سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى طهطا العام، المدعو "احمد " 18 سنه طالب ومقيم دائره طهطا، مصابًا بحالة تسمم، لتناولة حبوب حفظ الغلال، لسوء حالته النفسيه.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعو "أحمد.م. خ " 18 سنه عامل إلى مستشفي طهطا العام مصابًا "حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ] ومقيم مركز طهطا.


افاد شقيقة المدعو " علي.م.خ" 21 سنه عامل بذات المعرض ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بعمله بمعرض لبيع الملابس دائرة القسم تناول " قرص لحفظ الغلال " مما أدي لإصابته لسوء حالته النفسية ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

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