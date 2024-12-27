فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني والفائز بجائزة "ذا بيست"، على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم يوم الجمعة في دبي.

وإلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم، فاز فينيسيوس أيضا بجائزة أفضل مهاجم.

وحقق فينسيوس لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس أبطال القارات "إنتر كونتيننتال" في عام 2024، كما حصل على المركز الثاني في جائزة "بالون دور" وفاز بجائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي (فيفا).

كما حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل هداف في كل العصور.

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وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب في العالم للإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، حيث فاز ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، ونال جائزة أفضل لاعب شاب في "بالون دور".

ولم تتوقف نجاحات ريال مدريد على فوز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب، حيث حصل النادي الملكي على لقب "غلوب سوكر" كأفضل نادي في العالم، وحصل رئيسه فلورنتينو بيريز على جائزة أفضل رئيس نادي في العالم، وفاز النجم الإنجليزي جود بلينغهام، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم.

وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، بجائزة أفضل مدرب في العالم.

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