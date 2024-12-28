مصرع طبيب وشقيقته فى حادث انقلاب سيارة بمركز ساقلتة بسوهاج

شهد مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج،حادث انقلاب سياره بطبيب، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيدة، أثناء قيادة المدعو " محمود" 23 طبيب، مما أدى لانقلابها بالترعه المجاورة بالطريق، مما أدى إلى مصرعهم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ساقلتة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير دائرة المركز، أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو "محمود. ن. ف " 23 سنه طالب بكلية الطب ومقيم دائرة المركز إختلت عجلة القياده بيده مما أدي لإنحرافها وإنقلابها بالترعة المشار إليها المجاورة للطريق.

نجم عن الحادث وفاة كل من: -

قائد السيارة ، شقيقته المدعوة " دعاء. ن.ف " 25 سنه مدرسة ومقيمه بذات الناحية وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ساقلته المركزي.

أفاد والدهما المدعو "ناصر. ف. م " 65 سنه بالمعاش ومقيم بذات الناحية

بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية ،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.