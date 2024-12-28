آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الفوز أمام نظيره إيبسويتش تاون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

أحداث مباراة آرسنال وإيبسويتش في الدوري الإنجليزي

تمكن كاي هافيرتز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من لياندرو تروسارد من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هافيرتز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وصوب ديكلان رايس لاعب آرسنال في الدقيقة 31، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح آرسنال في الدقيقة 35 بداع التسلل على جابرييل خيسوس قبل تسجيله للهدف.

وجاءت ركلة ركنية لصالح آرسنال في الدقيقة 62، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جابرييل ماجاليس برأسية رائعة، ولكن بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وسدد ميكيل ميرينو لاعب آرسنال في الدقيقة 73، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها حارس مرمى إيبسويتش تاون عن مرماه.

ترتيب فريقي آرسنال وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يحتل آرسنال وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق إيبسويتش تاون المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 10 مواجهات

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