محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خرائط المخطط التفصيلي لمدينتي الفتح وأبوتيج، على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل به فورًا وذلك في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تطوير المناطق العمرانية، وتحقيق الانضباط في عمليات البناء، وتعزيز البنية التحتية للمدن لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وجاء ذلك خلال بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة

وأكد محافظ أسيوط على أن المخطط التفصيلي تم إعداده عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومراجعته بمعرفة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، لضمان تحقيق رؤية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع متطلبات النمو المستقبلي لافتًا إلى أن المخطط يهدف إلى تعزيز الإستثمارات في المنطقة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن إعتماد المخطط التفصيلي يعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشروعات التنمية في المدينة، حيث يشمل تحديد دقيق لخطوط التنظيم في المدينة، مما يساهم في تنظيم عمليات البناء ومنع التعديات، كما أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مثل توفير شبكات الطرق والمرافق العامة بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة لسكان هذه المدن.

وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج تم الإنتهاء منها وإعدادها وفقًا لقانون 119 ولائحته وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة والموافقة على اعتماده مشيرة إلى إستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.