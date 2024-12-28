معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط تحصل على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية CAP

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن حصول ثلاث من القطاعات الطبية الجامعية؛ علي اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية (CAP) College of American Pathologists، وهي؛ معامل الباثولوجيا الإكلينيكية، وبنك الدم بالمستشفى الرئيسي، ومستشفى صحة المرأة؛ لتصبح بذلك أول معامل على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة تنجح في الحصول على هذا الاعتماد، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير المستشفيات الجامعية ووصولها إلى مستوى الريادة الصحية، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية للمساهمة في دعم المنظومة الطبية على مستوى الدولة المصرية.

ويُشكل هذا النجاح؛ قيمة إضافية جديدة تعكس التزام مستشفيات جامعة أسيوط؛ بتقديم خدمات طبية عالية الجودة، ومطابقة للمعايير العالمية، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وأعرب الدكتور المنشاوي؛ عن فخره بهذا النجاح الجديد الذي يُضاف لسجل إنجازات المدينة الطبية بجامعة أسيوط، والذي يؤكد حرصها على تقديم رعاية صحية شاملة، ومتميزة للمستفيدين، والمترددين عليها من مختلف أنحاء الجمهورية؛ من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، مثمنًا جهود كافة الأطقم الطبية والإدارية، الذين ساهموا بجهودهم في الوصول لهذا الإنجاز المهم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ إن إدارة الجامعة حريصة على استدامة الجودة والاعتماد لكافة منشآتها وقطاعاتها التعليمية والطبية، وهو ما يتماشي مع الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية؛ للوصول إلي الريادة الصحية في مختلف الجوانب، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور علاء عطية؛ أن شهادة (CAP) هى أعلى شهاده اعتماد على مستوى العالم، فهي شهادة جودة مرموقة تُمنح للمختبرات الطبية التي تلبي معايير صارمة وضعتها كلية علماء الأمراض الأمريكيين (CAP)، وهذه المعايير تغطي جميع جوانب عمل المختبر، والتزامه بأعلى معايير الجودة في مجال التحاليل الطبية، مما يضمن دقة نتائج الفحوصات، مؤكدًا أن الحصول علي هذه الشهادة؛ يعكس ثقة المجتمع الطبي الدولي في كفاءة المعامل بمستشفيات جامعة أسيوط، وموثوقية نتائجها.

وأن معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط؛ حققت إنجازات كثيرة في مجال الجودة، منها: حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد، والرقابة الصحية GAHAR، كما حصلت على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC.