الشباب والـرياضة بأسيوط تنظم احتفالية باليوم العالمي الإعاقة

أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة قد واصلت تنفيذ الفعاليات في إطار الإحتفال باليوم العالمي للإعاقة حيث قامت الإدارة العامة للرياضة بتنظيم فعاليات المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بنادى الواي ومركز شباب حي السلام بمنفلوط بمشاركة 50 لاعب ولاعبة بكل مركز لمدة 4 أيام مضيفًا أن المشروع ينفذ للأفراد ذوى الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية في ألعاب (كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال ) تحت إشراف مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لافتًا إلى الدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات انطلاقًا من إهتمام الدولة بملف ذوى الهمم ودعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون إسم مصر في المنافسات البارالمبية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يظهر جليًا في الدعم الدوري وتوحيهاته المستمرة بالاهتمام بهذه الفئة الهامة بالمجتمع والعمل على دمجهم مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.