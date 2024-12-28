الشباب والـرياضة بأسيوط تنظم احتفالية باليوم العالمي الإعاقة

محافظات
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة قد واصلت تنفيذ الفعاليات في إطار الإحتفال باليوم العالمي للإعاقة حيث قامت الإدارة العامة للرياضة بتنظيم فعاليات المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بنادى الواي ومركز شباب حي السلام بمنفلوط بمشاركة 50 لاعب ولاعبة بكل مركز لمدة 4 أيام مضيفًا أن المشروع ينفذ للأفراد ذوى الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية في ألعاب (كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال ) تحت إشراف مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لافتًا إلى الدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات انطلاقًا من إهتمام الدولة بملف ذوى الهمم ودعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون إسم مصر في المنافسات البارالمبية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يظهر جليًا في الدعم الدوري وتوحيهاته المستمرة بالاهتمام بهذه الفئة الهامة بالمجتمع والعمل على دمجهم مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

محافظ أسيوط الخاص الخاصة الدعم الدكتور ألدو الدوري الدول الحركي الحكوم الحكومي الجمهوري الجمهورية الحر الحكومية الدولة الذي الرئ الرئيس الرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي التنسيق والتعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرياض السل ألش الشبا الشباب الشباب والريا الشباب والرياضة الطاولة العال العالم فعاليات قدم قرى المحافظة كاف يات ياضة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب بحى غرب غدا

السرديات والذكاء الاصطناعي فى مؤتمر بثقافة أسيوط

"مختلة عقليا" سيدة تقتل والدتها بحى غرب أسيوط

إصابة 8 أشخاص بـ حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص عند قرية الشغبة فى أسيوط

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط

تربية نوعية أسيوط تشارك بمشروع بحثي عن دور الموسيقى في تعزيز الوعي البيئي

رئيس مركز أبنوب بأسيوط تترأس أول حملة لها لرفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق

محافظ أسيوط: دعم مدرسة الأقادمة بمركز أبوتيج بمقاعد دراسية جديدة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - نتنياهو في غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.. ما الأمر؟ (تفاصيل)

عاجل - الدولار مقابل الجنيه اليوم: استقرار يسيطر على الأسعار – الأحد 29-12-2024

تحذير عاجل: طقس قارس وأمطار رعدية تهدد مصر – اتخذوا التدابير اللازمة